Старт онлайн-продаж автомобилей в Казахстане

С 21 марта система будет доступна на территории городов Нур-Султан, Алматы, Караганда.

ГК "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" объявляет о запуске системы онлайн-продаж, передает zakon.kz.

Теперь приобрести автомобиль, можно не выходя из дома. Через официальный сайт компании bipek.kz клиенты могут связаться с менеджером, выбрать автомобиль и получить все необходимые документы для оплаты.

Группа компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО" впервые для Казахстана вводит систему онлайн-продаж новых автомобилей.

В связи со сложившейся ситуацией в стране, компания пересмотрела бизнес-процессы и разработала механизм перехода на работу в режиме-онлайн. В первую очередь, настоящие изменения направлены на удобство клиентов и уменьшение прямого контакта с людьми в текущий период.

Приобрести автомобиль можно через официальный сайт компании bipek.kz. Обращаясь через онлайн-чат, клиенты могут связаться с менеджером, выбрать подходящий автомобиль и получить все необходимые документы для оплаты. Консультант сопровождает клиента на всем пути к приобретению нового автомобиля. На начальном этапе внедрения программы доступна покупка автомобилей, представленных в автоцентрах, а также предзаказ по специальным программ: "LADA Granta – правильный выбор", "LADA 4x4 – легендарный внедорожник", KIA Seltos за наличный расчет. Возможность онлайн-кредитования прорабатывается с банками.

С 21 марта система будет доступна на территории городов Нур-Султан, Алматы, Караганда. В перспективе компании возможность онлайн-продаж новых автомобилей по всему Казахстану.

Стоит отметить, что на сегодняшний день привычная продажа автомобилей в автоцентрах продолжает действовать. Более подробно с режимом работы автоцентров БИПЭК АВТО и системой онлайн-продаж можно ознакомиться на сайте компании.

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