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Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой

Трецци страдала от сильного стресса.

Фото : 24.kz26 марта 2020, 14:07

Медсестра из итальянского города Монца покончила с собой после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат, передает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, 34-летняя медсестра Даниэла Трецци (Daniela Trezzi) работала в отделении интенсивной терапии, но с 10 марта находилась в карантине из-за того, что у нее появились симптомы коронавирусной инфекции. После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина покончила с собой.

Она опасалась, что заразила других.

В Национальной федерации медсестер Италии подтвердили ее смерть и выразили тревогу по поводу случившегося. Там подчеркнули, что Трецци страдала от сильного стресса, так как боялась, что распространила вирус.

Ранее сообщалось о другом случае. Врач из больницы для зараженных коронавирусом в итальянском городе Кремона рассказала о том, что ей снятся ночные кошмары. Она утверждает, что в их больнице пока никто не выздоровел, и это очень пугает и демотивирует медицинский персонал.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.


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