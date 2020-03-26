Военнослужащие проводят дезинфекцию в Алматы

Они уже обработали дезинфекторами школы, детские сады, детские площадки, поликлиники, терминалы.

В Алматы военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана проводят масштабную дезинфекцию улиц, помещений и общественных мест. Всего по городу к дезинфекционным работам привлечено около 2000 военнослужащих Алматинского гарнизона, передает zakon.kz.

Специальными подразделениями проведена дезинфекционная обработка на прилегающей территории 284 объектов Алматы, таких как школы, детские сады, детские площадки, поликлиники, терминалы.

Сегодня специальными подразделениями ВС РК спецобработке подлежат автобусные остановки, тротуары, парковки автотранспорта. Для выполнения мероприятий личный состав обеспечен специальной техникой, дегазационными защитными комплектами, а также дезинфицирующими растворами.

Наша главная цель – предотвратить распространение инфекции. Новый вид коронавируса держится жизнеспособным в воздухе около 3-х часов, а на поверхностях 48 часов и риск заразиться воздушно-капельным путем высок. Поэтому дезинфекция улиц и общественных мест – важная часть борьбы с распространением коронавируса. На сегодняшний день нашим подразделением был обработан 81 объект общей площадью более 1 млн 392 м2, привлечено порядка 500 человек и 24 авторазливочные станции АРС-14, - отметил майор Алмас Касымханов.

Отметим, что в рамках мероприятий по обеспечению режима карантина более 230 военнослужащих несут службу на 21 блокпостах, выставленных по периметру Алматы.

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