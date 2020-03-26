Сагинтаев обратился к алматинцам
Карантинные меры не навсегда.
С 19 марта в Алматы введен карантин. На 26 марта в городе выявлено 34 случая заражения коронавирусом. В связи с непростой ситуацией аким города Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям, передает zakon.kz.
По его словам, простые горожане могут помочь осознанным поведением.
Задумываемся ли мы о тех, кто в эти дни борьбы с коронавирусом без сна и отдыха стоит на страже нашего здоровья? Кто-то скажет, что работа полицейских, военнослужащих и врачей — их долг. И будет прав. Но ведь они и не требуют благодарности, молча выполняя свои обязанности. Чем же могут помочь простые горожане? Не сочувствием. А пониманием ситуации, осознанным поведением и личной ответственностью. Так вы поможете всем нам. От этого зависит эффективность принимаемых карантинных мер. Они не навсегда. Поэтому пожелаем всем нам спокойствия, а тем, кто на передовой — терпения и сил, - отметил он на своей странице в Instagram.
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Осындай қиын шақта біздің, елдің амандығы үшін түн ұйқысын төрт бөліп, отбасынан жырақта жүріп, демалыссыз, жанқиярлықпен күресіп жүрген жандар туралы ойланып көрдік пе? Бәлкім, бәзбіреулер айтар, бұл полиция өкілдерінің, әскерилердің және дәрігерлердің парызы деп. Бірақ олар үн-түнсіз жасап жатқан сол еңбектерінің өтеуін бізден сұрап, міндетсініп жатқан жоқ. Қарапайым тұрғындар оларға қалай көмектесе алады? Аяушылық қажет емес. Тек қана әрқайсымыз орын алған жағдайға түсіністік танытып, өз жауапкершілігімізді күшейтіп, саналы түрле қолдау көрсетіп отырайық. Қабылданған карантиндік шаралардың тиімділігі де осында. Бұл мәңгі емес. Сондықтан бәріңізді сабырлы болуға, ал алдыңғы қатарда еңбек етіп жүргендерге шыдамдылық пен күш-жігер тілеп қояйық. —— Задумываемся ли мы о тех, кто в эти дни борьбы с коронавирусом без сна и отдыха стоит на страже нашего здоровья? Кто-то скажет, что работа полицейских, военнослужащих и врачей — их долг. И будет прав. Но ведь они и не требуют благодарности, молча выполняя свои обязанности. Чем же могут помочь простые горожане? Не сочувствием. А пониманием ситуации, осознанным поведением и личной ответственностью. Так вы поможете всем нам. От этого зависит эффективность принимаемых карантинных мер. Они не навсегда. Поэтому пожелаем всем нам спокойствия, а тем, кто на передовой — терпения и сил. #AlmatyBirgemiz
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