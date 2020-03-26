Сагинтаев обратился к алматинцам

Карантинные меры не навсегда.

С 19 марта в Алматы введен карантин. На 26 марта в городе выявлено 34 случая заражения коронавирусом. В связи с непростой ситуацией аким города Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям, передает zakon.kz.

По его словам, простые горожане могут помочь осознанным поведением.

Задумываемся ли мы о тех, кто в эти дни борьбы с коронавирусом без сна и отдыха стоит на страже нашего здоровья? Кто-то скажет, что работа полицейских, военнослужащих и врачей — их долг. И будет прав. Но ведь они и не требуют благодарности, молча выполняя свои обязанности. Чем же могут помочь простые горожане? Не сочувствием. А пониманием ситуации, осознанным поведением и личной ответственностью. Так вы поможете всем нам. От этого зависит эффективность принимаемых карантинных мер. Они не навсегда. Поэтому пожелаем всем нам спокойствия, а тем, кто на передовой — терпения и сил, - отметил он на своей странице в Instagram.

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