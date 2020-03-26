В Шымкенте закрываются автовокзалы
Также сокращено количество общественного транспорта на 25%.
Фото : img.tourister.ru26 марта 2020, 15:04
С 26 марта в Шымкенте закрываются автовокзалы – на междугородние и межрайонные рейсы наложены ограничения, передает zakon.kz.
По информации Otyrar.kz, на городские автовокзалы Самал, Бекжан и Айна автобусы запускать не будут. Наряду с этим, сокращено количество единиц общественного транспорта на 25%.
В соответствии с поручением акима города водители и кондукторы не имеют права выходить на работу без масок, кроме того, после каждого маршрута автобусы должны быть продезинфицированы.
Пассажирам также рекомендуется носить маски.
Когда откроются автовокзалы и транспорт начнет свою работу в прежнем режиме пока неизвестно.
В Шымкенте выявлено два случая заражения коронавирусом.
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