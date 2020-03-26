Автора фейковой рассылки в WhatsApp нашли за несколько часов полицейские

Ему грозит штраф в размере 1 000 МРП, а это более 2,6 млн тенге, или лишение свободы на срок до 1 года.

Полиция Акмолинской области расследует уже третий факт распространения ложной информации пользователями WhatsApp, передает zakon.kz.

Как стало известно, 25 марта при мониторинге мессенджера WhatsApp, полицейскими выявлен очередной факт распространения заведомо ложной информации о переводе граждан, заболевших коронавирусной инфекцией из города Нур-Султан в Кокшетау и закрытии города с 26 марта. Автор аудисообщения утверждает, что жители села Красный Яр якобы не смогут заехать в Кокшетау, так как город полностью оцепят.

Правоохранительные органы располагают достаточными техническими средствами, чтобы в кратчайшие сроки установить не только авторов, но и распространителей недостоверных сведений. К слову, автора последней фейковой информации стражи порядка установили в течение нескольких часов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 25 марта в 09.30 утра, 31-летняя жительница село Красный Яр, отправила аудиозапись с фейковой информацией в группе WhatsApp своим подругам, которые в свою очередь распространили запись далее, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

В настоящее время по факту распространения информации возбуждено досудебное расследование по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 1 000 МРП, а это более 2,6 млн тенге, или лишение свободы на срок до 1 года.

Полицейские в очередной раз просят граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи, информацию, не соответствующую действительности и способную вызвать панику среди населения.







Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!