Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Когда носители коронавируса наиболее заразны?

После недели вирусная нагрузка снижается.

Фото : 24tv.ua26 марта 2020, 15:58

Носитель коронавируса наиболее опасен в первую неделю, когда появляются симптомы, сообщает zakon.kz.

Исследование микробиологов из Гонконга основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.

Утром у них брали мазок из ротоглотки. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после — снижалась.

Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован, — рассказал РИА Новости один из соавторов статьи и доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным, в мире заражены более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты