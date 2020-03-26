В Иране за сутки выявлено 2389 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки скончались 157 человек.
Фото : inbusiness.kz26 марта 2020, 16:06
Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 29406, из них не менее 2234 - с летальным исходом, передает zakon.kz.
Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
Джаханпур сообщил о "постепенном" росте статистики по коронавирусу в Иране: так, за сутки скончались 157 человек, в то время как прежний наибольший показатель – 149 жертв. С учетом этих данных всего с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, скончались 2234 человека.
Кроме того, Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом: за сутки выявлены 2389 зараженных, в то время как накануне было 2206 новых больных.
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