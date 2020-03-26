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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы по выдаче документов, рассказал Абаев

По словам министра, 80% госуслуг доступны онлайн.

Фото : almaty-akshamy.kz26 марта 2020, 16:50

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы по выдаче готовых документов, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что по поручению главы государства из-за режима ЧП все ЦОНы в Казахстане закрыты. При этом более 80% госуслуг доступны на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении телеграм-бота и соцсетях.

Граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОНе, смогут получить готовые в тех же ЦОНах, но только до 28 марта. После чего с 30 марта в каждом городе будет определен один ЦОН для выдачи готовых документов. Что касается работы спецЦОНов, то они также предоставляют услуги только онлайн. Выдача документов осуществляется наручно, - сообщил глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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