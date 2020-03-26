В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и трех областях РК закрыли детские сады
В остальных регионах детсады посещают 67 тысяч детей.
Фото : Хабар 2426 марта 2020, 17:13
Из-за угрозы распространения коронавиурсной инфекции в трех городах республиканского значения и трех областях закрыли детские сады, передает корреспондент zakon.kz.
Из-за эпидемиологической ситуации в стране, в Нур Султане, Алматы, Шымкенте, а также в Туркестанской, Акмолинской, Алматинской областях садики прекратили свою деятельность. В остальных регионах в штатном режиме работают. Но у родителей есть возможность принять своему решение. Если не водите, то за ребенком сохраняется место в детском саду, - сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в эфире телеканала "Хабар 24".
На сегодняшний день в остальных регионах сады посещают 67 тысяч детей, это 11% от общего числа. Также по его словам, руководители детских садов могут организовать дежурные группы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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