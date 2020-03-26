Сигареты экс-супруге. Подробности проникновения через окно в больницу Караганды

Доброта не знает границ.

Мужчина пытался попасть к бывшей жене, находящейся на карантине, через окно в Караганде. За что и был арестован на 10 суток, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, в дежурную часть Михайловского отдела полиции поступило сообщение о том, что 24 марта около 01.00 часов неизвестное лицо через оконный проем проникло в палату одной из больниц Караганды к пациентке, находившейся в условиях карантина с 17 марта – женщина прилетела авиарейсом из Германии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 36-летний житель города. Мужчина пояснил, что в тот день он поехал к бывшей супруге, чтобы отвести ей вещи и сигареты. Так как на улице было холодно, он, чтобы согреться, через окно залез в палату. В отношении него сотрудниками полиции составлен административный протокол и постановлениям Специализированного межрайонного административного суда города Караганды мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток, - отметили в ведомстве.

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