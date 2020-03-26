Пару из Караганды убедили лечь в больницу на карантин с помощью пожарной машины

Других доводов любители путешествовать не признавали.

Интересный случай произошел в Караганде. Семейная пара, вернувшаяся из Египта, не хотела ложиться в больницу на карантин. Но у полиции и врачей нашелся весомый аргумент... в виде пожарной машины, передает zakon.kz.

Историю рассказали в паблике inst_krg.

Полиции и врачам пришлось привлечь пожарную лестницу для принудительного вывоза семьи на карантин в Караганде. Семья приехала в Караганду из Египта. Супруги отказывались ехать в больницу, уверяя врачей, что они здоровы. Проходить обследование и находиться в двухнедельном карантине семья отказалась. По лестнице пожарные поднялись на балкон квартиры, где проживает семья путешественников. При виде пожарных они согласились впустить врачей и поехать с ними на карантин, - говорится в описании к видео.

Ранее мы рассказывали, как в той же Караганде мужчина пытался попасть к бывшей жене, находящейся на карантине, через окно.

По данным Минздрава РК, на 16:20 часов 26 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Караганде - 2 случая.

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