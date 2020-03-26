Блогер облизнул сиденье унитаза и заразился коронавирусом
Он сделал это для популярности.
Американский блогер Ларс (Larz) записал на видео как облизнул сиденье унитаза, после чего заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.
По словам 22-летнего блогера, он сделал эту запись для повышения собственной популярности. Подобные видео начали активно распространяться в TikTok. В соцсети их назвали "коронавирусным челленджем". Все, что нужно было сделать его участникам, — это облизать сиденье унитаза в общественном месте.
Ролик был опубликован 20 марта. Через два дня, 22 марта, блогер поделился видео из больницы и сообщил, что у него обнаружили коронавирус. В настоящее время видео уже недоступно, как и аккаунты Ларса.
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