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Блогер облизнул сиденье унитаза и заразился коронавирусом

Он сделал это для популярности.

Фото : TikTok26 марта 2020, 18:17

Американский блогер Ларс (Larz) записал на видео как облизнул сиденье унитаза, после чего заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам 22-летнего блогера, он сделал эту запись для повышения собственной популярности. Подобные видео начали активно распространяться в TikTok. В соцсети их назвали "коронавирусным челленджем". Все, что нужно было сделать его участникам, — это облизать сиденье унитаза в общественном месте.

Ролик был опубликован 20 марта. Через два дня, 22 марта, блогер поделился видео из больницы и сообщил, что у него обнаружили коронавирус. В настоящее время видео уже недоступно, как и аккаунты Ларса.


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