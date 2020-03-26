Почти 1,5 тыс. авиапассажиров изолировали в аэропорту Нур-Султана с 22 марта

Из этого количества у трех пассажиров был выявлен коронавирус.

1 483 авиапассажира изолировали в аэропорту Нур-Султана с 22 марта. Об этом на брифинге сообщила руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Нами за период с 22 марта по 25 марта по всем прибывшим 18 рейсами в Международный аэропорт были изолированы 1 483 пассажира. Всем было проведено лабораторное исследование забором биоматериала. Из этого количества пассажиров у трех пассажиров результат положительный. С ними проведена работа по госпитализации с назначением лечения, - сообщила Кисикова.

По ее словам, также был проработан круг близкого контакта с заболевшими.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 61 случай, Алматы - 40 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Шымкенте - 2 случая, Жамбылской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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