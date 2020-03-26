Четверо зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Нур-Султане

В целом, по информации управления, на 18 часов 26 марта в стационарах находится 1156 человек, в том числе 80 детей.

Четверо пациентов, которые заразились коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии в Нур-Султане, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

На 18 часов 26 марта в стационарах находится 1156 человек, в том числе 80 детей. По Нур-Султану зарегистрированы 61 случаев коронавирусной инфекцией. По 20 случаям по столице от 26 марта. Из них по 14 случаям пациенты были на стационарном лечении. Ранее было обращение с признаками ОРВИ с повышением температуры и подозрением на пневмонию были госпитализированы. Второй повод госпитализации был из числа близкого контакта ранее зарегистрировавших случаев КВИ от 24-25 марта, — сказала Кисикова.

Она добавила, что следующая категория лиц заразившиеся коронавирусом были из числа прибывших из других стран пассажиров. Все они подлежали изоляции для обследования на наличие вируса по прибытию в аэропорт Нур-Султана.

Шесть человек зарегистрированы в процессе проведенного мониторинга у жителей Нур-Султана на наличие вируса. Из 61 пациента с наличием КВИ , находящиеся на стационарном лечении, у 4 пациентов состояние стабильно тяжелое. Подтверждено наличие пневмонии с дыхательной недостаточностью. Лечение получают согласно протоколу диагностики. У остальных пациентов жалоб нет, состояние здоровья удовлетворительное без повышения температуры тела, — сообщила глава управления.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!