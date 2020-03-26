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Токаев подписал несколько законов

Текст законов публикуется в печати.

Фото : Акорда26 марта 2020, 18:44

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает zakon.kz.

По информации Акорды, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией". Текст закона публикуется в печати.

Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса "Байконур". Текст закона публикуется в печати.


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