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Один из зараженных в Алматы прилетел из Нью-Йорка

Состояние удовлетворительное.

Фото : пресс-служба26 марта 2020, 18:59

В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 40 подтвержденных случаев, у которых выявлена коронавирусная инфекция, передает zakon.kz.

О состоянии вновь выявленных пациентов рассказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.

По его словам, первый пациент 1995 года рождения.

Он прилетел рейсом 21 марта рейсом Нью-Йорк - Москва - Алматы. Остальные, у кого выявили коронавирус, имели контакт с подтвержденным случаем КВИ. У всех пациентов состояние удовлетворительное в настоящий момент, - отметил он.

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