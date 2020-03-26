Один из зараженных в Алматы прилетел из Нью-Йорка
Состояние удовлетворительное.
Фото : пресс-служба26 марта 2020, 18:59
В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 40 подтвержденных случаев, у которых выявлена коронавирусная инфекция, передает zakon.kz.
О состоянии вновь выявленных пациентов рассказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.
По его словам, первый пациент 1995 года рождения.
Он прилетел рейсом 21 марта рейсом Нью-Йорк - Москва - Алматы. Остальные, у кого выявили коронавирус, имели контакт с подтвержденным случаем КВИ. У всех пациентов состояние удовлетворительное в настоящий момент, - отметил он.
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