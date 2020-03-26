Коронавирус в Алматы: Один из пациентов находится в тяжелом состоянии

Он 1956 года рождения.

В Управления здравоохранения рассказали, что состояние одного из заразившихся коронавирусом в Алматы - тяжелое, передает zakon.kz.

Сейчас в инфекционных больницах города находятся 40 пациентов, из них двое детей. Состояние одного из пациентов - тяжелое.

Состояние 1 ребенка - средней степени тяжести, у одного-состояние тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции легких, за счет одышки, - отметил руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.

Пациент 1956 года рождения, у человека есть хроническая обструктивная болезнь легких.

С момента нахождения на ИВЛ динамика данной больной ухудшается. Но часто встречается при коронавирусной инфекции осложнения, связанные с проблемой дыхательной системы. Дыхательная недостаточность нарастает, особенно при тех случаях, когда у пациентов есть сопутствующие заболевания, особенно хронические заболевания органов дыхания. В данном случае имеет место обструктивный бронхит у нее. Он усугубляет состояние данной больной, - сказал он.

На сегодня в провизорных госпиталях на карантине находятся 931 граждан, из них 57 детей. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. Вечером 26 марта стало известно, что в стране зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

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