При каких условиях выписывают после лечения от коронавируса в Алматы

Известно, какое лечение проводили от коронавируса

Руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев сообщил, в каком случае принимают решение о выписке из больницы людей, переболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

Это стало известно после того, как в Алматы один человек вылечился от коронавируса.

Выздоровевшей проводилась противовирусная терапия, симптоматическое лечение согласно утвержденному клиническому протоколу. Перенесла лечение удовлетворительно, осложнений и побочных явлений у нее не было, - сказал руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

По его словам, условие выписки больных- двукратный отрицательный результат тестирования на коронавирус.

Выписанной пациентке не применялся ИВЛ, оно протекало бессимптомно, в легкой форма заболевания, - сказал Абильдаев.

Как нам чуть позже сообщил заместитель руководителя Управления общественного здоровья Асель Бисенбаева, после выписки человек должен находиться на домашнем карантине еще 14 дней.

В медицинских организациях Алматы, по словам Тлеухана Абильдаева, имеется более 479 аппаратов ИВЛ, инфекционными госпиталями для лечения больных коронавирусом в Алматы являются 3 стационара, а 6 стационаров предназначены для карантинизации в условиях проивзорных гсопиталей и изоляции контактных.

В городе достаточно аппаратов ИВЛ, есть возможность перебросить из других медорганизаций при необходимости для тяжелых случаев. Эти вопросы учтены, возможности города позволяют, - заявил он.

Добавим, что на сегодняшний день в провизорных госпиталях на карантине находятся 938 граждан, из них 56 детей.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. С 19 марта в Алматы и Нур-Султан объявлен режим карантина, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. Вечером 26 марта стало известно, что в стране зарегистрировано 109 случаев коронавируса.

Альберт Ахметов

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