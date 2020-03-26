В фонд "Birgemiz" поступило 906 млн тенге

Особое внимание при распределении средств будет уделено обеспечению открытости и прозрачности.

Фото : Birgemiz

В общественный фонд "Birgemiz" поступило 906 млн тенге. Об этом рассказал Руслан Сакеев, председатель общественного фонда "Birgemiz", передает zakon.kz. Ранее в средствах массовой информации было заявлено, что представителями крупного бизнеса страны направлено порядка 41 млн. долларов в наш общественный фонд "Birgemiz", созданный по инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоёв населения в условиях борьбы с коронавирусом. По состоянию на 18.00 часов 26 марта на счет фонда пока что поступило 906 млн тенге. При этом самая первая платежка на сумму 5 млн тенге пришла от простого неравнодушного казахстанца Мади Ихтиляпова. От имени фонда выражаю ему огромную благодарность за оказанную поддержку инициативы, направленной на содействие нуждающимся казахстанцам в столь сложное время. Остальные 901 млн. тенге – от нескольких юридических лиц. Им тоже огромное человеческое спасибо, - отметил он. По его словам, принципы деятельности фонда утверждены. Что касается заявленных крупными представителями казахстанского бизнеса больших средств, полагаю, что из-за длительных выходных у людей не было возможности произвести необходимые банковские операции. Поэтому ожидаем поступления в ближайшее время. Также хочу напомнить, что все пожертвования люди вносят исключительно на добровольной основе. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы мы не принимаем. На сегодня принципы деятельности фонда утверждены, нами активно ведется работа по определению видов помощи и категорий её получателей, списков граждан. Особое внимание при распределении средств будет уделено обеспечению открытости и прозрачности. Все выплаты, транзакции, расчеты фонда будут осуществляться только в безналичной форме. Ежедневно мы будем давать информацию обо всех поступлениях, - заключил Сакеев.

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