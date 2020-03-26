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В ЗКО ограничат работу непродовольственных рынков и кинотеатров

Торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты площадью менее 2000 кв. метров будут работать с 9:00 до 21:00.

Фото : Уральская неделя, Нана Иксанова26 марта 2020, 19:22

Согласно решению главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаевым в регионе ограничивается работа непродовольственных рынков и развлекательных заведений, передает zakon.kz.

В документе отмечается, что должна быть приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес центров, тренажерных залов, детских развлекательных центров, организаций внешкольного дополнительного образования, компьютерных клубов, спортивных комплексов, санаторно-курортных объектов, кальянных, непродовольственных торговых рынков (за исключением продуктовых рынков и продуктовых складов на территории рынков), крупных торговых домов, центров и торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных в них объектов по реализации продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения), любых других развлекательных объектов.

Кроме того, ограничивается работа с 9.00 до 21.00 торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов площадью менее 2000 кв. метров.


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