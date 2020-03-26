Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как будут работать обменные пункты Алматы в период карантина

Данные меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса.

Фото : 7news.kz26 марта 2020, 20:00

Обменные пункты в Алматы в период карантина будут работать с 10.00 до 16.00, передает zakon.kz.

В соответствии с Законом РК "О гражданской защите", Указом Президента РК "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории Алматы оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматы решил ограничить в городе на время действия в стране режима чрезвычайного положения работу обменных пунктов уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченных организаций, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10.00 до 16.00, - говорится в сообщении акимата города.

Данные меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Алматы при осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой.

Все новости по теме читайте здесь.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты