Как будут работать обменные пункты Алматы в период карантина

Данные меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса.

Обменные пункты в Алматы в период карантина будут работать с 10.00 до 16.00, передает zakon.kz.





В соответствии с Законом РК "О гражданской защите", Указом Президента РК "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории Алматы оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по Алматы решил ограничить в городе на время действия в стране режима чрезвычайного положения работу обменных пунктов уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченных организаций, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10.00 до 16.00, - говорится в сообщении акимата города.

Данные меры направлены на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Алматы при осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой.

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