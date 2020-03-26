В США подали рекордное количество заявок на пособие по безработице

Оно в четыре раза превосходит прошлый рекорд.

За неделю в США более 3,2 млн американцев подали свои первые заявки на получение пособий по безработице, передает zakon.kz со ссылкой на Минтруд Соединенных Штатов.

За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учетом сезонных колебаний составил 3 283 00", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что это более в чем четыре раза выше предыдущего рекордного показателя в октябре 1982 года в 695 тысяч заявок. В Минтруде США также отметили, что речь идет о повышении более чем на 1000% по сравнению с показателем за предыдущий период.

Как известно, в США число жертв COVID-19 превысило 1000 человек. За последние дни число смертей в стране возросло в три раза. Всего зарегистрировано более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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