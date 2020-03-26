Алматы: восьмой день карантина

Город заметно опустел.

Алматы уже восьмой день находится на карантине. Как известно, с 16 марта по 15 апреля в Казахстане в связи со вспышкой коронавируса введен режим чрезвычайного положения, а в Алматы с 19 марта объявлен карантин. Как выглядит в эти дни любимый для многих казахстанцев город – в фоторепортаже журналиста zakon.kz.

Алматы заметно опустел, закрыты буквально все места массового скопления людей – парки, скверы, кинотеатры, ТРЦ, торговые дома, кафе, рестораны, все учебные заведения, салоны красоты и многие другие предприятия, организации, учреждения. Открытыми остаются только продуктовые магазины и аптеки. Даже общественный транспорт опустел.

Наш корреспондент покатался на разных автобусах и троллейбусах, курсирующих по центральным улицам и проспектам Алматы, и убедился, что алматинцы сейчас сидят в основном дома, весь городской общественный транспорт практически пустой (см. фото. Автобусы №№ 30, 34, 135, 85, 73, 92, троллейбусы №№ 7, 25, 5 и др).

Ф

Водители говорят, что многие их коллеги взяли отпуск и уехали в аулы, ну а те, кто остался в городе, продолжают работать. По их словам, со дня карантина пассажиропоток сократился в разы, но, тем не менее, автобусы и троллейбусы ходят исправно, в достаточном количестве, никто из них не простаивает, в любом случае выходят на рейс по маршруту.

Таким опустошенным выглядит сегодня весь общественный транспорт в Алматы. Небольшое количество горожан, которые все еще ездят на автобусах и троллейбусах, стараются носить медицинские маски.

В этом автобусе, по сравнению с другими, более или менее приличное количество пассажиров. Но даже при этом в салоне очень много свободных мест.

Улицы тоже пустые, за исключением редких прохожих. В центре города улицы хорошо убирают и опрыскивают дезинфицирующим раствором, в том числе остановки.

Также неустанно убирают город сотрудники предприятия «Алматы тазалык». По словам одного из них, который пожелал остаться инкогнито, мусора сейчас стало гораздо меньше, остановки тоже более или менее чистые, бросают в основном окурки и салфетки, практически не видно бутылок из-под спиртного, бомжей тоже стало меньше.

Рабочим «Алматы тазалык» сегодня помогали и около двух тысяч военнослужащих Алматинского гарнизона, они проводили масштабную дезинфекцию улиц, помещений и общественных мест, в том числе в школах, детских садах, детских площадках, поликлиниках, терминалах и так далее, в общей сложности почти 300 объектов. Цель дезинфекции - предотвратить распространение инфекции. Новый вид коронавируса держится жизнеспособным в воздухе около 3-х часов, а на поверхностях 48 часов и риск заразиться воздушно-капельным путем высок. Поэтому дезинфекция улиц и общественных мест является важной частью борьбы с распространением коронавируса.

Напоминаем, в Алматы так же, как и в Нур-Султане и Шымкенте, с 28 марта усиливают режим карантина. Выходить из дома можно будет только за продуктами, лекарствами и на работу. Вместе с этим будет поэтапно ограничена работа общественного транспорта.

Торгын Нурсеитова, фото автора

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!