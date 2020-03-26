Лидеры саммита G20 договорились вложить $5 трлн в мировую экономику

Среди достигнутых соглашений - борьба с коронавирусом и выделение финансов в мировую экономику.

Завершился саммит литеров стран Группы двадцати, который состоялся 26 марта, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

G20 готова готова сделать все, что потребуется, для преодоления этой пандемии, наряду со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями, - говорится в итоговом заявлении саммита.

Главные достигнутые соглашения:

- Выступать единым фронтом в борьбе с пандемией коронавируса.

- Вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии.

- Скоординировать действия по поддержке свободной, стабильной международной торговли.

- Принимать меры для борьбы с пандемией коронавируса совместно со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организацией объединенных наций (ООН), Международным валютным фондом (МВФ).

- Выделить ВОЗ средства для борьбы с распространением коронавируса.

- Расширить полномочия ВОЗ в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, страны G20 просят МВФ и Всемирный банк на постоянной основе информировать их о последствиях пандемии, Международную организацию труда и Организацию экономического сотрудничества и развития следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире.

Страны G20 приветствуют меры, принятые центральными банками на фоне распространения коронавируса, а также ​приветствуют решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Кроме того, лидеры стран "Большой двадцатки" приветствуют шаги МВФ и Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам на фоне распространения коронавируса.

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