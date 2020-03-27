Стали известны подробности второй регистрации коронавируса в Жамбылской области

Зараженный прибыл из Кыргызстана.

В Жамбылской области подтвержден второй случай коронавирусной инфекции у жителя Кордайского района 1974 г.р, передает zakon.kz.

Днем ранее он вместе с семьей прибыл в регион из Кыргызстана. данная семья в количестве пяти человек была изолирована в карантинный стационар.

Лабораторными анализами подтвердилось наличие вируса у одного человека, у других членов семьи результаты отрицательные.

Заболевший переведен в инфекционный стационар, остальные граждане будут находиться в карантинном стационаре под медицинским наблюдением.

Установлен круг контактировавших лиц, ведутся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Всего в Жамбылской области зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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