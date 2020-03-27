27 марта казахстанцев ожидает погода без осадков

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере местами ожидается гололед.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на севере и в центре с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, сообщает zakon.kz .

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере местами ожидается гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами туман, в Северо-Казахстанской области местами гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 27 марта.

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