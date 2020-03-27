Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны

По словам президента Франции, "на карту поставлено выживание европейского проекта".

Президент Франции предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По мнению Эмманюэля Макрона, это произойдет в том случае, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса.

На карту поставлено выживание европейского проекта, - заявил Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны, - добавил французский лидер.

Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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