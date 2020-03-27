Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь

Ей гораздо легче дышать, но она все еще находится на искусственной вентиляции легких.

Жительница английского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, вышла из искусственной комы и излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

После того, как в начале марта у 62-летняя Мэрион Джоллифф (Marion Jolliff) появились похожие на простуду симптомы, она стала первым человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа в городе Сандерленд.

Вскоре после этого ей стало тяжело дышать. Зараженную пенсионерку госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

43-летний сын Джоллифф Ален (Alen Jolliff) рассказал, что сейчас его мать излечилась от пневмонии COVID-19, ее вывели из комы.

Сейчас ей гораздо лучше. У нас есть подтверждение того, что ее больше не лечат от коронавирусной инфекции, - сказал он.

При этом, женщина все еще не может самостоятельно дышать.

Ей провели операцию и вставили в шею трубку. Теперь ей гораздо легче дышать, но она все еще находится на искусственной вентиляции легких. Нужно, чтобы она начала дышать самостоятельно, - пояснил Ален.

Он захотел поделиться историей матери, чтобы дать надежду другим людям. Другие члены семьи Джоллифф самоизолировались на две недели, хотя у них нет никаких симптомов заболевания.

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