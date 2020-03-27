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США вышли на первое место по количеству зараженных новым коронавирусом

Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 82,4 тыс. человек.

Фото : Фокус27 марта 2020, 07:13

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом из-за числа сделанных тестов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей, - сказал он на пресс-конференции.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных новым коронавирусом в США превысило 82,4 тыс. человек. Таким образом, страна заняла первое место по числу заболевших в мире.

Ранее на первой строчке находился Китай, где впервые возникла вспышка инфекции. Сейчас страна опустилась на второе место. В КНР известно о свыше 81,7 тыс. случаев заражения.

В США уже провели 552 тыс. тестов на наличие коронавируса. Компания Abbot Labs разработала тест, который дает результат через 15 минут. Его направили на одобрение Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировали более 462,6 тыс. зараженных новым коронавирусом, свыше 20,8 тыс. человек умерли.


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