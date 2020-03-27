Лидеры стран ЕС в этой связи попросили Еврогруппу - совет министров финансов стран еврозоны, представить им предложения по борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии в ближайшие две недели.

Эпидемия COVID-19 окажет долгосрочное влияние на мировую экономику, но Евросоюз продолжит предпринимать шаги по борьбе с последствиями пандемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пандемия COVID-19 затрагивает людей и общества во всем мире и окажет долгосрочное влияние на глобальную экономику и торговлю, - говорится в заявлении лидеров стран ЕС после видеоконференции, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

Лидеры стран ЕС в этой связи попросили Еврогруппу - совет министров финансов стран еврозоны, который также собирается в расширенном формате с участием министров всех стран ЕС, представить им предложения по борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии в ближайшие две недели.

Саммит также отметил необходимость создать стратегию выхода из сложившейся ситуации.

Мы должны начать готовить меры, необходимые для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию наших обществ и экономик и к устойчивому росту, - говорится в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом отметила определенную дилемму - меры против распространения COVID-19 в ЕС важно снимать не слишком рано, но и не слишком поздно, ведь от них серьёзно страдает экономика.

Лидеры ЕС отметили необходимость создания "скоординированной стратегии выхода" из сложившейся ситуации и "всеобъемлющего плана восстановления", а также "беспрецедентных инвестиций". Саммит попросил глав ЕК и Евросовета начать работу над планом действий в этом направлении.

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