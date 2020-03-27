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Куба осудила обвинения США в адрес Мадуро в наркотерроризме

В МИД республики заявили, что обвинения в адрес президента Венесуэлы основаны на лжи.

Фото : news-front27 марта 2020, 08:20

Обвинения в наркотерроризме в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны США основаны на бесстыдной лжи и угрожают стабильности в регионе, особенно во время пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Министр иностранных дел Кубы заявил, что США является главной угрозой их миру и спокойствию.

Мы осуждаем безнравственные обвинения США [в адрес] президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме. Они основаны на бесстыдной лжи. Даже во времена распространения коронавируса правительство США показывает, что оно является главной угрозой миру и спокойствию нашей Америки, - написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в Twitter.

В четверг Соединенные Штаты назначили награду в размере 15 млн долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/ или признанию виновным" венесуэльского президента, а также в размере 10 млн долларов за информацию о других представителях властей страны.

Вашингтон также предъявил Мадуро и ряду других представителей властей Венесуэлы обвинения в причастности к наркотерроризму.


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