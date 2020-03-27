Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Владелец кальянной арестован за нарушение режима ЧП в Кокшетау

Это уже девятый факт нарушения режима ЧП в выявленный в Акмолинской области.

Фото : pinterest.com27 марта 2020, 09:22

Владелец кальянной в Кокшетау получил 5 суток ареста за нарушение режима чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, одним из временных ограничений режима чрезвычайного положения в Казахстане, является полный запрет на функционирование развлекательных зон в торговых центрах, кинотеатров, выставок, фитнес-залов и тренажерных залов, ночных клубов, кальянных и других объектов с массовым скоплением людей.

Вместе с тем, проведенные рейдовые мероприятия показали что не все предприниматели выполняют установленные требования. 25 марта сотрудниками полиции в Кокшетау был выявлен факт функционирования кальянной во время чрезвычайного положения. В отношении 26-летнего владельца заведения был составлен административный протокол по ст. 476 КоАП РК, а решением специализированного административного суда города Кокшетау, мужчина привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 5 суток, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве отметили, что это уже девятый факт нарушения режима ЧП в Акмолинской области, 7 из них выявлены в областном центре и по одному в Степногорске и поселке Аршалы. В числе нарушителей, игнорирующих установленные требования безопасности и подвергающих опасности здоровье населения, владельцы кафе, компьютерных клубов и ресторанов.

Полицейские напоминают, за невыполнение мер и временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 476 КоАП РК, по которой предусмотрен штраф в размере 10 МРП (26,5 тысячи тенге) либо арест до 15 суток.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты