Владелец кальянной арестован за нарушение режима ЧП в Кокшетау

Это уже девятый факт нарушения режима ЧП в выявленный в Акмолинской области.

Владелец кальянной в Кокшетау получил 5 суток ареста за нарушение режима чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, одним из временных ограничений режима чрезвычайного положения в Казахстане, является полный запрет на функционирование развлекательных зон в торговых центрах, кинотеатров, выставок, фитнес-залов и тренажерных залов, ночных клубов, кальянных и других объектов с массовым скоплением людей.

Вместе с тем, проведенные рейдовые мероприятия показали что не все предприниматели выполняют установленные требования. 25 марта сотрудниками полиции в Кокшетау был выявлен факт функционирования кальянной во время чрезвычайного положения. В отношении 26-летнего владельца заведения был составлен административный протокол по ст. 476 КоАП РК, а решением специализированного административного суда города Кокшетау, мужчина привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 5 суток, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве отметили, что это уже девятый факт нарушения режима ЧП в Акмолинской области, 7 из них выявлены в областном центре и по одному в Степногорске и поселке Аршалы. В числе нарушителей, игнорирующих установленные требования безопасности и подвергающих опасности здоровье населения, владельцы кафе, компьютерных клубов и ресторанов.

Полицейские напоминают, за невыполнение мер и временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 476 КоАП РК, по которой предусмотрен штраф в размере 10 МРП (26,5 тысячи тенге) либо арест до 15 суток.

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