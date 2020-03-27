Казахстанка, заболевшая коронавирусом, дала интервью

Алина Джанзакова одна из 40 человек, у которых выявили инфекцию в Алматы.

Казахстанка впервые рассказала о том, каково это - болеть коронавирусом. Эксклюзивное интервью у заразившейся COVID-19 взяли корреспонденты телеканала КТК, передает zakon.kz.

Алина Джанзакова одна из 40 человек, у которых выявили инфекцию в Алматы. По словам девушки, подхватить COVID-19 она могла во время перелета, когда из-за отмененных рейсов была вынуждена возвращаться из Грузии через Беларусь.

Мы в самолете видели женщину, которая кашляла, болела. Я не знаю, подтвердился ли у нее диагноз. Но с нашего самолета Минск - Алматы двое зараженных есть. Мы с подругой вместе летели, мы сели в одно такси, чтобы, если вдруг мы заразные, не контактировать с большим количеством людей. Я самоизолировалась дома, - рассказала она.

По словам Алины, после прилета она ждала, что с ней свяжутся врачи и сообщат, был ли на борту кто-либо с коронавирусом. Однако симптомы появились раньше.

Первые симптомы, которые были, - першение, сухой кашель и немного жжение внутри, где легкие, в груди. У меня как не было температуры изначально, так и сейчас до сих пор нет. У меня один градус - 35.8, и не меняется вообще. В два часа ночи мне вчера сообщили, что у меня подтвердился коронавирус, - вспоминает Алина.

Спустя два дня кашель и боль в горле прошли, рассказывает Алина. Сейчас она чувствует себя хорошо. Девушку лечат противовирусным препаратом, который принимают также ВИЧ-инфицированные, то есть те, у кого проблемы с иммунитетом. Единственное, о чем сейчас волнуется алматинка - это о том, что она могла кого-то заразить.

Меня это очень расстраивает. Я бы не хотела этого. Я в палате с двумя людьми лежала. Они 100%, скорее всего, заражены, потому что мы вместе 5 дней находились. Этих девушек уже выписали, скорее всего, их вернут, они зараженные. Потом меня перевели в другую палату. Там тоже было 3-4 человека, - призналась собеседница телеканала.

Пока о выписке Алины речь не идет, отмечает телеканал.

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