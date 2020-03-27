Рестораны в Алматы бесплатно накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом

Мы готовы вам помогать, дорогие доктора и военные - Аружан Саин.

Распространение коронавируса в мире признали пандемией. Число зараженных растет каждый день, в том числе и в Казахстане, передает zakon.kz.

Международная сеть ресторанов "Ocean Basket" и "Galito’s" бесплатно поставили готовые рационы питания врачам и сотрудникам силовых ведомств, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках республиканской борьбы c коронавирусом наша сеть была вынуждена закрыть несколько ресторанов. Да, рестораторам сейчас непросто, но также отчетливо мы понимаем какую большую и важную борьбу ведут наши врачи, полицейские и солдаты. Благодаря их беспрецедентным усилиям происходит сдерживание распространения вируса, а граждане Казахстана могут и дальше находиться в безопасности. Мы понимаем, что сегодня для таких базовых вещей, как приготовление пищи, у многих борцов с коронавирусом может просто не быть времени. И мы будем счастливы внести свой небольшой вклад в общее дело. Меню составлено так, чтобы повысить иммунитет врачей и полицейских. Мы уверены, что свежая здоровая пища из морепродуктов, свежей рыбы и курицы, которыми так славятся наши бренды, придаст врачам сил и упорства в их нелегком деле, - говорит Айнур Нурсултанова, коммерческий директор сети "Ocean Basket" и "Galito’s".

Кроме того, сеть ресторанов "Ocean Basket" и "Galito’s" призывает последовать их примеру и других представителей HoReCa.

Общественный деятель Аружан Саин приняла участие в благотворительном ужине и призвала делать добрые дела.

Мы готовы вам помогать, дорогие доктора и военные. Я знаю, что врачам не всегда разрешают просить о помощи. Но это неправильно! Сейчас нам нужно объединяться. Люди хотят помогать, но они не всегда знают, что и как делать. Можно последовать примеру рестораторов и угостить уставших медицинских работников после тяжелой смены. И в целом, каждый гражданин может помогать своему пожилому соседу, товарищу с ограниченными возможностями, одинокому пенсионеру. Мы хотим помогать, и у нас есть возможности. Пусть скорее закончится пандемия и наша жизнь вновь вернется в привычное русло. Biz birgemiz! - сказала она.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!