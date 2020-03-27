Зеленский отменил VIP-палаты для украинских чиновников

У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", сказал он.

Владимир Зеленский отменил VIP-палаты, сказав, что ни у одного политика или бизнесмена в больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Исключений не будет и для президента, и для премьер-министра, передает zakon.kz со ссылкой на сайт президента Украины.

Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые того требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле. Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады, - сказал Зеленский.

Президент порекомендовал руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских для размещения "каких-то "шишек". Иначе будут санкции.

Также он напомнил, что в условиях пандемии депутаты должны работать так же, как врачи, военные, полицейские.

Когда наши украинские врачи работают практически без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе. Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа, - сказал он.

Президент призвал народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика Украины.

25 марта в Украине объявили режим Чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. В стране почти 200 зараженных. От болезни скончались пять человек, один выздоровел .

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