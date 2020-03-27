Рамстор: Наши супермаркеты в Алматы и Нур-Султане работают бесперебойно

В супермаркетах полностью выполняются все санитарно-гигиенические и другие нормы, предписанные Правительством Республики Казахстан.

По заявлению Генерального директора ТОО "Рамстор Казахстан" Айтуг Джан, супермаркеты компании доказали свою санитарную и продовольственную готовность к вызовам.

В наших супермаркетах полностью выполняются все санитарно-гигиенические и другие нормы, предписанные Правительством Республики Казахстан. На сегодняшний день мы прежде всего сконцентрированы на здоровье граждан - наших покупателей и сотрудников. Далее, все усилия наши направлены на своевременное обеспечение наших супермаркетов всеми необходимыми товарами в объемах, удовлетворяющих потребности наших покупателей. Мы находимся в тесном взаимодействии со своими поставщиками, поэтому достаточный запас продовольствия нами надежно обеспечен.

Айтуг Джан подчеркнул, что сведения по уровню запасов, закупочных и отпускных цен на социально значимые товары ежедневно предоставляются в городской акимат, при поддержке которого, совместно с поставщиками, компанией принимаются меры по сдерживанию цен на прежнем уровне.

Касательно поставок и наличия необходимых товаров, а также реализации нами торговых услуг, ситуация под полным контролем и оснований для паники нет. Хочу заверить вас, что мы работаем в оперативном режиме и выполняем все актуальные рекомендации и официальные предписания, поступающие от Правительства- заявил Айтуг Джан.

В городах Алматы и Нур-Султан покупателям предоставляются услуги он-лайн магазина, с базовым ассортиментом в 8000 товаров. Разместив заказ на сайте www.ramstore.online.kz или через мобильное приложение "Ramstore Mobile", наши клиенты получают свои покупки с доставкой "до двери".

Актуальный режим работы оперативно размещается на нашем сайте www.ramstore.kz и инстаграм аккаунте @ramstore.kz.

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