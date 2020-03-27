Что известно о заболевшей коронавирусом в Жамбылской области

Заболевшая жительница Кордайского района прибыла 24 марта из Кыргызской Республики.

В Жамбылской области 27 марта выявлен третий случай коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Заболевшая жительница Кордайского района 1996 г.р. прибыла 24 марта из Кыргызской Республики. Согласно установленного алгоритма действий девушка была госпитализирована в карантинный стационар. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирусную инфекцию, - говорится на специализированном сайте по коронавирусной инфекции.

Как отмечается, девушка переведена в инфекционный стационар, ее состояние удовлетворительное, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса не наблюдается. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом.

Установлен и взят на карантин круг контактных лиц. Их анализы в работе.

На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 60 случаев, в Алматы – 47 случаев, в Караганде - 4 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Акмолинской области - 1 случай, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылская области - 3 случая, в Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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