Студенты помогают специалистам в профилактике коронавируса

Наравне с практикующими врачами они круглосуточно принимают и курируют пациентов с подозрениями на COVID-19, также проводят большую разъяснительную работу с пациентами по мерам профилактики нового вируса.

Столичные медицинские работники, преподаватели кафедр инфекционных болезней и обучающиеся НАО "Медицинский университет Астана" объединили усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

С февраля месяца по настоящее время резиденты работают в изоляторе, организованном при многопрофильном медицинском центре (ММЦ) акимата Нур-Султана. Наравне с практикующими врачами они круглосуточно принимают и курируют пациентов с подозрениями на COVID-19, также проводят большую разъяснительную работу с пациентами по мерам профилактики нового вируса.

Большинство врачей-инфекционистов были передислоцированы работать в изолятор. В инфекционном блоке ММЦ основная нагрузка легла на оставшихся врачей, и резиденты в настоящее время оказывают им практическую помощь, осуществляя круглосуточную работу в приемных покоях, в отделениях стационара. Кроме того, резиденты кафедры инфекционных болезней привлечены к работе в call-центре 1406, где ежедневно отвечают на вопросы граждан нашей страны, связанные с коронавирусной инфекцией. Вся эта работа проводится под руководством заведующей кафедрой инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", доктора медицинских наук Кулжановой Шолпан Адлгазыевны, заведующей кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", доктора медицинских наук Баешевой Динагуль Аяпбековны, доцентов и преподавателей кафедры.

Вместе с тем, десять студентов медицинского университета изъявили желание оказывать помощь сотрудникам Департамента на транспорте Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. Это большой опыт для будущих медицинских работников, а также ценный вклад в борьбу с вирусом. По словам самих студентов: "Прийти на помощь соотечественникам – это нормальная, единственно верная и своевременная реакция". В свою очередь, сотрудники Департамента обеспечили студентов всеми средствами безопасной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства).

В настоящее время проводятся широкомасштабные мероприятия по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (КВИ) в стране. Преподаватели и обучающиеся резиденты кафедр инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана" с самого начала принимают активное участие в проведении этих мероприятий, оказывая огромную помощь практическому здравоохранению.

Также были проведены лекции, семинары по коронавирусной инфекции, стандартам определения случаев данной инфекции, протоколу диагностики и лечения КВИ, проработаны алгоритмы противоэпидемических мероприятий во всех медицинских учреждениях Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, г. Нур-Султан. Преподаватели кафедр инфекционных болезней являются консультантами трех областей Казахстана по организации противоэпидемических мероприятий при коронавирусной инфекции. На все возникающие у медицинских организаций вопросы даются разъяснения, телеконсультации.

Ведущие эпидемиологи кафедры работают в составе экспертных групп по КВИ НЦОЗ, принимают участие в работе круглых столов. Проводится большая разъяснительная работа с населением, со студентами в средствах массовой информации, в виде интервьирования, встреч, проведения круглых столов. Все последние научные данные по эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции сразу же прорабатываются, и информация доводится до врачей-инфекционистов.

Резиденты и интерны 6 и 7 курсов оказывают большую практическую помощь инфекционному блоку многопрофильного медицинского центра акимата г. Нур-Султан, работают в изоляторах г. Нур-Султан, консультируют пациентов, помогают в организации противоэпидемических мероприятий с контактными лицами, пребывающими из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.

Вместе с тем, более 30 обучающихся столичного медицинского вуза, как будущие врачи, изъявили желание вести работу по нераспространению коронавирусной инфекции в Отеле Ramada Plaza, который переоборудован под карантинный стационар.

Студенты-волонтеры свою суточную смену начинают с 7:30 утра, применяя все средства индивидуальной защиты, приступают к своим обязанностям медицинского работника. Основная задача волонтеров совместно с другими добровольцами, заключаются в следующем:

- постоянный мониторинг термометрии, артериального давления и самочувствие пациентов;

- осуществлений доставки питания пациентам;

- проверка комфортабельности номеров;

- обустройство и распределение новых пациентов;

- ведение повседневной медицинской документации и др.

В целом же около 500 резидентов по 31 специальности и 50 резидентов в регионах Казахстана в настоящее время совместно с практикующими медицинскими работниками делают все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Обучающиеся и преподаватели Медицинского университета Астана, как и все работники медицинской отрасли страны настоятельно просят граждан Казахстана соблюдать все меры профилактики и правила личной гигиены, беречь себя и близких.

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