Как может отразиться на Казахстане экономический карантин в Италии

По мнению эксперта, приостановка работы внутренней экономики Италии для нашей страны будет иметь более негативные последствия, чем это было при экономическом карантине в Китае.

Почему карантин, введенный в Италии, может ударить по экономике Казахстана гораздо сильнее, чем аналогичные меры, принятые в Китае, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, власти Италии, которая является неофициальным эпицентром распространения COVID-19 в Европе, 22 марта приняли решение еще более ужесточить общенациональный карантин, закрыв практически все промышленное производство. Так, Италия идет по пути Китая, который в моменте острого распространения коронавируса также остановил всю экономическую активность, что привело к прекращению работы предприятий и прервало цепочки поставок, а также нарушило работу всей логистической системы страны.

При этом приостановка работы внутренней экономики Италии для Казахстана будет иметь более негативные последствия, чем это было при китайском экономическом карантине. Это связано с тем, что именно Италия является ключевым потребителем казахстанских товаров. Так, по итогам 2019 года, Италия заняла первое место среди торговых партнеров Казахстана по экспорту с общей долей в 19%. В свою очередь 99% казахстанского экспорта в Италию представлено сырой нефтью и нефтепродуктами – товарами, продажа которых формирует основной доход для Нацфонда и бюджета Казахстана, – написал Олжас Тулеуов.

Другими словами, экономический карантин в Италии становится предпосылкой для реального сокращения внешнего спроса на казахстанский экспорт, что в совокупности с падением мировых цен на нефть и металлы, а также замедлением внутреннего потребления (на фоне внутриказахстанского карантина), усиливают риски падения ВВП Казахстана по итогам текущего года.

Так, по нашим обновленным прогнозам, при продолжительном сохранении действующих условий (внешних и внутренних) рост экономики Казахстана за 2020 год может стать околонулевым, что будет минимальным показателем с 1998 года, – подытожил эксперт.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!