Токаев: Онлайн-концерт Розы Рымбаевой это пример для всех стран
Это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации.
Фото : Акорда27 марта 2020, 09:56
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил певицу Розу Рымбаеву за единение с народом, передает zakon.kz.
Замечательный онлайн концерт выдающейся певицы, Героя труда Розы Рымбаевой это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации. Благодарю Розу и всех деятелей культуры за креативность и единение с народом, - написал он в Twitter.
Замечательный онлайн концерт выдающейся певицы, Героя труда Розы Рымбаевой это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации. Благодарю Розу и всех деятелей культуры за креативность и единение с народом. #Birgemiz
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 27, 2020
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013654-d03d4ccb159e1a463e527a9df5ac9073
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...