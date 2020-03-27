Токаев: Онлайн-концерт Розы Рымбаевой это пример для всех стран

Это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил певицу Розу Рымбаеву за единение с народом, передает zakon.kz.

Замечательный онлайн концерт выдающейся певицы, Героя труда Розы Рымбаевой это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации. Благодарю Розу и всех деятелей культуры за креативность и единение с народом, - написал он в Twitter.

Замечательный онлайн концерт выдающейся певицы, Героя труда Розы Рымбаевой это пример для всех стран мира, как посредством искусства можно поднять дух своего народа в труднейшей ситуации. Благодарю Розу и всех деятелей культуры за креативность и единение с народом. #Birgemiz

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