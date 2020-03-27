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Стало известно о состоянии госпитализированного Льва Лещенко

О самочувствии певца рассказал глава российского Минздрава.

Фото : gazeta.ru27 марта 2020, 10:25

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, ранее госпитализированного в больницу, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, но и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход, - сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате анализов у Лещенко подтвердился коронавирус, якобы его состояние оценивается как тяжелое.

Друг артиста, юморист Владимир Винокур рассказал, что у Лещенко и его жены двустороннее воспаление легких, результаты анализа на коронавирус еще не готовы.


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