ОПГ в Таразе обналичила более 2,2 млрд тенге через лжепредприятия

В рамках досудебного расследования проведены обыски по адресам проживания членов ОПГ, где обнаружены и изъяты печати фирм-однодневок, ноутбуки и компьютеры.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Обнал" следственно-оперативной группой Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установила, что житель Тараза с 2017 по 2019 годы занимался незаконным обналичиванием денежных средств, передает zakon.kz.

Так, он зарегистрировал более 20 аффилированных предприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, с целью выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, чем способствовал уклонению от уплаты налогов в бюджет предприятиям-контрагентам, - сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу.

Как выяснилось, с 2017 по 2019 годы данным жителем и его доверенными лицами в банках второго уровня Жамбылской области было обналичено более 2,2 млрд тенге.

По данному факту Департаментом зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 216 УК РК (совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившие особо крупный ущерб).

Как отметили в комитете, в ходе слаженных действий следственно-оперативной группы, в ЖФ АО "ForteBank" при обналичивании денежных средств в сумме 17 915 000 тенге с поличным были задержаны участники преступной группы. Установлено, что эти деньги были переведены и сняты с подконтрольных мнимых предприятий.

В рамках досудебного расследования проведены обыски по адресам проживания членов ОПГ, где обнаружены и изъяты печати фирм-однодневок, ноутбуки и компьютеры.

"Если вы столкнулись с правонарушениями в финансовой сфере или вам стали известны подобные факты, просим обратиться в Департамент экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК", - сказали в пресс-службе.

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