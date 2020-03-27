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Водитель мусоровоза пытался провезти людей в Алматы

Попытка не увенчалась успехом: они были задержаны.

Фото : pixabay.com27 марта 2020, 10:33

Водитель мусоровоза за денежное вознаграждение пытался провезти через блокпост молодого человека в закрытый на карантин Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, ночью на блокпосту №7, дислоцированном на пересечении улиц Акын Сара и Аксайская, был досмотрен мусоровоз под управлением гражданина Л., 1994 года рождения. Как установлено, водитель пытался провезти через границу города в качестве пассажира 19-летнего жителя Алматинской области.

Попытка не увенчалась успехом: они были задержаны. В настоящее время в отношении и водителя, и его пассажира инициировано административное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст.476 КРКобАП. Следует в очередной раз напомнить гражданам о строгом соблюдении правил режима чрезвычайного положения. Игнорирование этих норм влечет за собой, как минимум, штраф в размере 10 МРП, максимум- 15 суток административного ареста,- информировал начальник Управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.


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