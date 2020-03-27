Коронавирус в Казахстане: Как работают волонтеры в Алматы

В Алматы волонтерских движений много и занимаются они одним и тем же – помогают людям. Кто с помощью партий, кто благодаря помощи бизнесменов, а есть и те, кого финансируют простые казахстанцы.

В Казахстане после того, как объявили режим ЧП, а в Алматы и Нур-Султане ввели карантин, в усиленном режиме стали работать медики, полицейские, санэпидемслужба. Подключились и волонтеры. Часть из них занимается предоставлением продуктов малоимущим, другие раздают средства гигиены, третьи – помогают в супермаркетах. Корреспондент zakon.kz поговорил с ними, чтобы выяснить, кто финансирует волонтеров и что побуждает их выходить на улицу во время карантина.

Константин Авершин, будучи руководителем общественного объединения "Я Алмаатинец", после введения ЧП объявил акцию "Кто, если не я". Ее подхватили волонтеры регионов Казахстана, а также все действующие волонтерские движения Алматы. Такое происходит впервые, говорит координатор объединения Сауле Таукелева.

Когда объявили акцию, мы были приятно удивлены, что к нам присоединились областные волонтерские организации и потом это начало шагать по городам. Сейчас в штабе "Я Алмаатинец" 11 городов Казахстана. Изюминка нашего общественного объединения то, что мы ни с одной государственной организацией не сотрудничаем, никем не субсидируемся. Это инициатива неравнодушных алматинцев, которые своими средствами помогают людям, - сказала она.

Волонтеры занимаются развозкой продуктовых корзин многодетным, малоимущим, а также пожилым людям.

Критерии отбора нуждающихся в продуктах пока четко не установлены, что ставит иногда в неловкое положение мобильную группу волонтеров. Именно им приходится иногда отказывать людям. Причем прямо у порогов домов.

Вчера мы приехали, а у бабушки две квартиры, внук - пышащий здоровьем бугай. В таком случае мы продуктовый набор не отдаем, хотя адрес мы получили непосредственно в "Совете ветеранов". Приезжаем в Турксибский район. Там многодетная мать, живет в развалюхе, нет ни отопления, ни воды. Она реально боится умереть с голоду. Вот этот человек нуждается, - пояснил Авершин.

В продуктовой корзине более 10 товаров. Это мука, консервы, макароны, масло, хлеб, крупы, овощи, моющие средства, иногда печенье и конфеты. Продуктов должно хватить как минимум на две недели, говорят волонтеры.

Товары предоставляют предприниматели. Причем они сами связываются с "Я Алмаатинец". Например, супермаркет Magnum выделил около 3-х миллионов тенге на продукты для малоимущих, компания BRB APK привезла огурцы, помидоры и баклажаны, компания Amiran предоставила кисломолочные продукты, а также многие другие организации, поддержавшие акцию "Кто, если не я".

Продукты привозят на базу, которую, по словам волонтеров, предоставил акимат. Власти также помогают с доставкой волонтеров в это место, поскольку оно находится в индустриальной зоне Алматы. Также "Я Алмаатинец" некоторое время сотрудничало с акиматом Жетысуского района, оно предоставляло списки нуждающихся. Но в целом списки формируются благодаря звонкам на горячую линию и старым спискам, которые были у волонтеров других организаций.

База, куда приезжают волонтеры, - действующий склад. Здесь много места, поэтому тут принимают, сортируют и отправляют продуктовые наборы.

Волонтеры соблюдают меры безопасности: измеряют тепловизором температуру, носят маски и одноразовые халаты.

В течение времени, когда идет фасовка, мы должны напоминать людям, что у нас есть перерыв. Нужно обработать руки, одежду и идти дальше работать, - говорит Алина Сержанова из команды "Милосердие".

Чтобы никто не забыл о правилах, каждый раз проводится инструктаж. Особое место в инструктаже занимает передача посылки - она должны быть бесконтактной. Сначала нуждающимся звонят и предупреждают о гостях. Оставляют посылку у двери и отходят. После этого человеку разрешается подойти к пакету, а волонтеру сделать фотоотчет, чтобы не было повторных приездов. Самое главное правило: не приближаться к пожилым.

Волонтеры не только разгружают, собирают и развозят продукты. Есть и те, кто помогает из дома: шьет маски, пишет в соцсетях, принимает звонки.

У людей, которые присоединились к акции "Кто, если не я", есть основная работа. Маржан Батыршаева - преподаватель английского языка. Чтобы не подхватить инфекцию, девушка соблюдает все меры защиты, начиная от обработки машины, подошвы обуви, заканчивая обработкой рук санитайзером. Тем не менее, родные озабочены ее здоровьем.

Сегодня она распределяет продукты по пакетам. Работа в прямом смысле тяжелая – пакеты весят от 15 килограммов. Но она не унывает, главное – не сидеть без дела во время каникул в школе.

За Саиду Таукелеву, координатора "Я Алмаатинец", родные тоже беспокоятся. Приходя домой, она снимает и выкидывает маску и перчатки, обрабатывает спиртом всю одежду, относит куртку проветрить на балкон. Затем одежда, которая на ней, отправляется в стирку, а сама Саида - в душ. Только после этих действий она может контактировать с семьей.

В Алматы работают также волонтеры молодежного крыла Nur Otan, организация называется Jas Otan. Когда в городе начался дефицит масок, эти волонтеры сшили 100 многоразовых масок и раздали работникам коммунальных служб.

Сейчас они занимаются распределением гигиенических средств. Списки пожилых, малоимущих, людей с инвалидностью и многодетных им дал акимат, "Совет ветеранов", центр "Бакытты отбасы", а также районные филиалы партии.

Первый Президент Нурсултан Назарбаев выделил двум городам по линии партии Nur Otan 150 миллионов тенге, столице 75 миллионов, Алматы - 75 миллионов. На эти деньги городским филиалом партии Nur Otan были закуплены гигиенические средства на 7 000 семей. Сегодня шестой день, как мы формируем, раздаем эти наборы с помощью наших волонтеров. За это время уже обеспечили 800 семей, - рассказал председатель Jas Otan Мади Ахметов.

В набор входит литровый санитайзер, 50 одноразовых масок, 10 штук мыла, два карманных антисептика и памятки по предупреждению коронавирусной инфекции.

Волонтеры трудятся посменно по 5-6 человек: один день работают, два отдыхают. В помещении носят маски, перчатки, чтобы минимизировать риск заражения. Во время развозки тоже стараются держать дистанцию.

Алибек Мейлханов студент второго курса. Это не первое происшествие, где он выступает волонтером. Летом он помогал разгружать строительные материалы для восстановления Арыси. В этот раз он помогает разгружать и распределять гигиенические средства.

Говорит, что при развозке помощи, попадаются разные люди. Одни искренне благодарят, другие могут раскрыть пакет и при них считать количество масок, жалуясь на то, что не доложили.

Гульжан тоже не первый раз помогает во время чрезвычайных ситуаций. Когда упал самолет Bek Air, она сдавала кровь. А сейчас пытается помогать малоимущим.

Мои родители не против того, чтобы я этим занималась. Они знают, что помогать – наша обязанность, - говорит она.

Jas Otan не только раздает средства гигиены. В день весеннего равноденствия они угостили санврачей, полицейских, дежурящих на четырех блокпостах в Алматы, Наурыз-коже и баурсаками. Это было сделано для поднятия духа, отмечают они.

То же самое делает автор социального проекта "Добрые обеды" Расима Темербаева. Ее команда раньше готовила обеды для пенсионеров и малоимущих. После введения ЧП, обеды готовятся и для врачей скорой помощи.

Для врачей мы готовили плов, сегодня варим борщ, вчера курица с подливкой была. Меню, конечно, отличается от меню для пожилых людей. Мои помощники согласились работать без выходных, поэтому мы все эти выходные готовили для них, - говорит она.

Волонтер объявила краудфандинг, поэтому проект финансируют обычные казахстанцы: кто-то приносит продукты, кто-то скидывает деньги. На что эти средства потратили можно посмотреть на странице Расимы Темербаевой. Там она отчитывается, что было приготовлено и на сколько порций.

Есть другой "вид" волонтеров, которые будут помогать гражданам соблюдать рекомендации властей в магазинах. Добровольцы здесь нужны, чтобы информировать покупателей о соблюдении дистанции и правилах гигиены. Также они должны будут показывать, где находятся антисептики и помогать покупателям обрабатывать ручки тележек.

Нам пока предоставили, насколько я помню, восемь точек. Нам понадобится до ста волонтеров. Им будет предоставлена маска, халаты, антисептик, питание, если человек будет работать больше четырех часов, - сказал руководитель "Команды SOS" Сергей Левадний.

О волонтерской деятельности всех вышеперечисленных организаций можно узнать из соцсетей. Присоединиться довольно легко: достаточно пройти по хештегам, связаться с координатором и тот направит вас в штаб. Сами волонтеры говорят, не обязательно к ним присоединяться, чтобы помогать соотечественникам во время ЧС. Можно вспомнить о нуждающихся соседях бабушке и просто купить им продуктов.

В Алматы волонтерских движений много и занимаются они одним и тем же – помогают людям. Кто с помощью партий, кто благодаря помощи бизнесменов, а есть и те, кого финансируют простые казахстанцы.

Айтурган Азимжанова

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