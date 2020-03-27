Голкипер "Кайрата" стал лучшим вратарем мира 2019

Для вратаря это уже четвертая награда.

Голкипер АФК "Кайрат" и национальной сборной Республики Казахстан Леонардо Де Мело Виейра Лейте, более известный как Игита в рекордный четвертый раз в своей карьере удостоился звания "Лучший вратарь мира" по версии Futsal Planet, передает zakon.kz.

Сегодня, 26 марта на официальном сайте futsalplanet.com были опубликованы результаты голосований на индивидуальные награды в мире футзала.

Капитан АФК "Кайрат" Игита после того как был трижды признан лучшим голкипером мира (2015, 2016, 2018) в четвертый раз завоевал почетную награду. Теперь страж ворот сборной Казахстана является единоличным рекордсменом по количеству побед в данной номинации.

Игита набрал 693 балла, опередив испанского вратаря "Барсы" Хуанхо на 20 баллов. Третье место занял страж ворот "Спортинга" Гитта, который набрал 655 очков.

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