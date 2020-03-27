Дом казахстанки, умершей от коронавируса, будет продезинфицирован

Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится.

26 марта в Казахстане скончалась женщина от коронавируса. Ее дом после похорон продезинфицируют, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинкой области Серик Омарханов.

Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. После похорон в доме проведут дезинфекцию, - уточнил он.

Кроме того, Омарханов детально рассказал подробности смерти 64-летней женщины.

Причина смерти - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии - коронавирус, - отметил он.

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