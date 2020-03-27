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В Жамбылской области рассказали, как коронавирус попал в регион

По возрастному составу одному заболевшему 29 лет, второму 46 и третьему 24.

Фото : pixabay.com27 марта 2020, 11:45

По состоянию на 27 марта на территории Жамбылской области зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркымбеков, передает zakon.kz.

По возрастному составу одному заболевшему 29 лет, второму 46 и третьему 24.

1 случай коронавирусной инфекции зарегитсрирован в Шуском районе, остальные в Кордайском районе. Все 3 случая завозные, прибыли из Кыргызстана, - сказал глава Департамента.

Согласно постановлению Главного государственного санврача №26 от 22 марта все зараженные вовремя были изолированы в карантинный стационар за сутки, проведены лабораторные исследования.

По результатам положительных лабораторных исследований все пациенты транспортированы на стационарное лечение в инфекционный стационар. Состояние зараженных удовлетворительное. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Все контактные лица определены, проведены работы по изоляции и лабораторному исследованию контактных лиц. Среди контактных зараженных нет, - заявил он.

В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекция.

Альберт Ахметов


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