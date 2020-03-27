Самый страшный вид заболеваний для мужчин – рак предстательной железы

Рак предстательной железы – один из самых распространенных видов рака у мужчин в Казахстане. Причем именно от этого вида рака они чаще всего умирают.

Рак – одна из основных причин смертей в мире. Причины возникновения таких опухолей до сих пор неизвестны, но врачи научились лечить этот недуг. Правда, при одной оговорке - болезнь нужно вовремя диагностировать.

По данным ВОЗ, всего в 2018 году от рака умерло 9,6 млн человек. То есть каждая шестая смерть в мире произошла из-за этой болезни. Наиболее распространенные виды рака: рак легких (2,09 млн случаев смерти); рак молочной железы (2,09 млн случаев); рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев); рак предстательной железы (1,28 млн случаев); рак кожи (немеланомный) (1,04 млн случаев); рак желудка (1,03 млн случаев).

Казахстанская система здравоохранения обращает пристальное внимание и проводит бесплатные скрининги для выявления рака молочной железы, шейки матки, толстой и прямой кишки. И это дает свои положительные плоды в показателях по выживаемости. Однако ежегодно в мире регистрируют 1,3 млн новых случаев заболевания раком предстательной железы (РПЖ). И с диагностированием этого вида заболевания в стране есть проблемы.

Так, например, в столице Казахстана (около 1,5 млн жителей) работает не более 10 врачей, имеющих специальность – онкоуролог. А отделение онкоурологии есть только в Казахскомй научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.

И еще одна, пожалуй, основная проблема – нежелание мужчин проходить регулярное обследование.

Тем временем, рак предстательной железы – один из самых распространенных видов рака у мужчин в Казахстане (после рака легкого, желудка и кожи). При чем, именно от этого вида рака они чаще всего умирают.

Редакция zakon.kz решила узнать о том, как обстоят дела с этим направлением в медицине, какие есть варианты решения проблемы с ранним выявлением рака предстательной железы у врача онкоуролога высшей квалификационной категории Национального научного онкологического центра г. Нур-Султан, магистра медицины, докторанта PhD, Члена Американской ассоциации урологов (American Urological Association - AUA) Талгата Курманова.

- Онкоурология в Казахстане и во всем мире - молодое направление в медицине, которое отделилось от общей общей урологии и онкохирургии, когда международное медицинское сообщество признало, что есть довольно много онкоурологических заболеваний. Так, например, в США, заболеваемость и смертность мужчин от рака предстательной железы находится на втором месте после рака кожи по данным AUA. По данным ESMO, в Европе ежегодно проводят около 450 тысяч операций по удалению рака предстательной железы. На основе мультицентровых исследований было выявлено, что определенное влияние на уровень заболеваемости РПЖ оказывают географический фактор и расовая принадлежность. К примеру, афроамериканцы в США болеют РПЖ в 6-7 раз чаще, чем представители других расовых или этнических групп. Кроме того, у них обычно диагностируют заболевание в молодом возрасте и уже на поздних стадиях. В азиатских странах, например, в Японии, процент заболеваемости и смертности значительно ниже.

- Какие основные причины возникновения заболевания вы могли бы выделить?

- Возникновение злокачественной опухоли предстательной железы могут спровоцировать общие факторы: неправильное питание (преобладание в рационе животных жиров и жирных молочных продуктов), вредные привычки, стрессы. Значительную роль играет отягощенный семейный анамнез – наличие подтвержденных случаев рака простаты у близких родственников. Как таковых специфических симптомов рак простаты не имеет. Такие симптомы как учащенное мочеиспускание и примесь крови в моче - не всегда свидетельствуют об онкопатологии, они бывают и при аденоме предстательной железы, и хроническом простатите. Чаще всего РПЖ выявляется у мужчин от 50-60 лет, однако может возникать и в более молодом возрасте и протекать достаточно агрессивно.

- Насколько мне известно, у нас в Казахстане не проводится скрининг для выявления рака простаты? Куда нужно обращаться для предотвращения развития этого заболевания, какие необходимо сдать анализы?

- Скрининг по выявлению рака простаты в Казахстане проводился с 2012 по 2017 годы. Но, к сожалению, с 2018 года он был отменен. Тем не менее, каждый мужчина после 45 лет хотя бы раз в год должен обращаться к урологу, так как раннее выявление данной онкопатологии улучшает прогнозы лечения и повышает шансы сохранения половой функции. Если у кого-то в семье были онкологические заболевания, то шанс получить рак возрастает на 25%. Часто пациенты ждут симптомов, но их при РПЖ не бывает. Это заболевание обнаруживается только по итогам лабораторно-диагностических исследований. Первичные методы обследования, УЗИ, кровь на ПСА, осмотр уролога можно пройти в любой поликлинике. ПСА (простатический специфический антиген) достаточно информативная и доступная диагностика, которая включена в перечень обследований в поликлиниках. В норме у здорового человека показатель ПСА не превышает 4нг/мл. Если показатель выше, имеется уплотнение и очаг в простате, то человек уже направляется онкологу.

- То есть, если ПСА повышен, то это говорит о раке простаты?

- Нет, это глубокое заблуждение. Причин повышения ПСА огромное количество и его повышенный уровень позволяет лишь заподозрить, что предстательная железа подвержена какому-то воздействию. Поэтому для определения достоверного диагноза, помимо ПСА проводится пальцевое ректальное исследование либо трансректальная биопсия простаты под ультразвуковым контролем с дальнейшим гистологическим исследованием. Результаты этого обследования оценить правильно может только врач-онколог.

- Как вы думаете, в чем проблема? Почему казахстанцы не хотят идти к врачам?

- Чаще всего в силу менталитета пациенты не хотят обращаться к врачам, особенно возрастные и приходят к нам уже на запущенной стадии, когда болезнь дает метастазы и прогноз лечения неблагоприятен, ведь речь уже идет не о полном излечении, а о продлении жизни. Нередки случаи, когда пациентов приводят их дети, сами они редко проявляют инициативу. При этом в нашей практике немало пациентов, которые живут с раком простаты не менее 5 лет. Эти люди своевременно обратились к врачам и нам удалось их пролечить. Сейчас они находятся под нашим контролем. Обращение на ранних стадиях заболевания -1,2 стадии в более, чем 90% случаев обеспечивает 5-летнюю выживаемость.

- Почему всего 5 лет, это же так мало? С ВИЧ люди всю жизнь живут...

- Я говорю только о 5-летней выживаемости. Конечно, можно прожить и более 5 лет, если придерживаться рекомендаций врача и наблюдаться у онкологов. Поэтому как врач призываю население вовремя обращаться к специалистам и проходить необходимые обследования.

- Как лечится рак простаты? Какие современные технологии применяются при лечении этого заболевания в Казахстане?

- "Золотым стандартом" лечения рака предстательной железы является радикальная простатэктомия. В случае противопоказания к радикальному лечению применяется гормонотерапия, ведь рак простаты – гормонозависимая опухоль. В целом при лечении РПЖ, помимо гормонотерапии, в настоящее время используются практически все методы специфического воздействия, применяемые в онкологии — хирургический, лучевой, и лекарственный. Выбор методов лечения и их последовательность зависят от стадии заболевания, общего состояния пациента и чувствительности опухоли к тому или иному лечебному воздействию.

Что касается современных методов лечения, то в ННОЦ будет открыт центр протонной терапии, в котором, помимо других злокачественных новообразований, будет проводиться лечение РПЖ. Это наиболее точный и технологичный метод разрушения опухолевых клеток, позволяющий лечить рак простаты с минимальной лучевой нагрузкой на здоровые ткани организма. Он безболезненный, проводится амбулаторно и не требует реабилитации. Также в планах внедрение лазеротерапии, которая в основном применяется при начальных стадиях заболевания и сочетается с другими видами терапий.

- В Казахстане развит медицинский туризм, и это не к нам едут, а наши граждане стараются получать медицинские услуги за границей. По вашему мнению, казахстанская медицина может конкурировать с западной по вашей специализации?

- Мы часто встречаемся с такими пациентами, которые уезжают лечиться в другие страны, а потом возвращаясь домой, обращаются к нам. Нужно понимать, что казахстанцы там как гости и во многих случаях на них смотрят не как на пациентов, а как на коммерческий проект. Часто после лечения за рубежом у этих пациентов мы обнаруживаем медицинские осложнения и устраняем их. Но дело в том, что эти обследования и операции наши казахстанские доктора проводят не хуже иностранных специалистов. Наши врачи регулярно проходят стажировки и обучения в ведущих мировых клиниках, участвуют в международных конференциях и программах по обмену опытом. Более того, большой плюс, что в нашей стране обследование и лечение пациентов онкозаболеваний проводится бесплатно в рамках ГОБМП и ОСМС.

К слову, помимо возраста, наследственности и расового признака, угроза появления рака простаты возрастает у мужчин с ожирением, курильщиков, чрезмерно употребляющих алкоголь, предпочитающих в пищевом рационе животные жиры и красного мяса. И наоборот, пища богатая фруктами и овощами уменьшает риск развития рака предстательной железы.

Многие из этих факторов риска можно избежать путем здорового образа жизни, сбалансированного питания и избавления от вредных привычек. Но самое главное, не ждать тревожных звонков, а своевременно проходить обследование у врачей.

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