Антикоррупционная служба: статья 200 УПК РК работает

С начала этого года в госорганы внесено более 300 представлений.

Большинство из них направлены в органы внутренних дел, акиматы, учреждения образования и здравоохранения, сообщает zakon.kz.

За два месяца этого года Антикоррупционной службой (Агентство РК по противодействию коррупции) в порядке статьи 200 Уголовно-Процессуального Кодекса РК внесено

в госорганы более 300 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. По закону представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок.

По информации Антикоррупционной службы, большинство из них направлены в органы внутренних дел - 105, акиматы - 104, учреждения образования - 23 и здравоохранения - 14.

В общей сложности за истекший период рассмотрены 135 представлений, по результатам которых 108 должностных лиц привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, начиная от замечания до увольнения с должности. Так, строгий выговор получили 25 человек, предупреждение о неполном служебном соответствии – 16, от должности освобождены 15.

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 50 руководителей различного звена. Руководители и сотрудники Антикоррупционной службы более 50 раз выезжали в трудовые коллективы, где были рассмотрены 95 представлений.

Напоминаем, Антикоррупционная служба является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

Так, по представлению Антикоррупционной службы Мангистауской области в порядке ст. 200 УПК РК в рамках досудебного расследования, распоряжением акима Каракиянского района от 12.03.2020 года за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель аппарата акима Н. Танбаев привлечен к дисциплинарной ответственности, ему сделан выговор.

По представлению Антикоррупционной службы по Карагандинской области, приказом руководителя Управления сельского хозяйства от 13.03.2020 г. его заместителю А. Санаубарову объявлено замечание.

По представлению Антикоррупционной службы по Костанайской области, главный инженер проекта привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.317 КоАП РК (нарушения при осуществлении экспертных работ и инжиниринговых услуг). Виновный допустил нарушения требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства при осуществлении авторского надзора на объекте строительства, возводимого за счет бюджетных средств. Ввиду полного признания ему наложен штраф в размере 90 МРП.

За истекшую неделю Антикоррупционной службой зарегистрировано порядка 70 досудебных расследований, большинство из которых по фактам взяточничества, хищения и мошенничества. По подозрению в совершении преступления задержано четыре лица, в отношении троих из них судом санкционированы аресты сроком на 2 месяца.

Также состоялось порядка 10 приговоров, по которым осужден ряд сотрудников государственных органов, совершивших коррупционные и должностные преступления. Половина из них получили ограничение и лишение свободы, вторая половина - различные штрафы.

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